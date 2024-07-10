В России заочно осудили на 20 лет командира ВСУ за обстрел города в ЛНР

Суд заочно дал 20 лет командиру ВСУ Гаспаряну за обстрел Стаханова

В Луганской народной республике (ЛНР) суд вынес заочный приговор командиру 26-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андранику Гаспаряну, отдавшему приказ об обстреле города Стаханов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, покушении по мотивам политической, идеологической ненависти, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества. Суд назначил ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Гаспарян объявлен в международный розыск.

Следствие и суд установили, что в июле 2020 года украинский командир отдал приказ подчиненным провести прицельный обстрел из тяжелых артиллерийских орудий объектов инфраструктуры в Стаханове. В результате были повреждены дома местных жителей, сами они сумели спастись, спрятавшись в безопасном месте.

5 июля сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор в отношении снайпера 15-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдата Ивана Филипова.