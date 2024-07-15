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09:41, 15 июля 2024Силовые структуры

Полицейские изъяли у россиянина 15 тысяч живых раков

В Самарской области задержали жителя Татарстана с 800 килограммами живых раков

Фото: пресс-центр МВД России

В Самарской области полицейские пресекли незаконную реализацию речных раков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, правоохранители задержали жителя Татарстана в районе железнодорожной станции в Волжском районе. У мужчины нашли 800 килограммов живых речных раков — более 15 тысяч особей стоимостью около 1,5 миллиона рублей.

Следователи возбудили дело по части 4 статьи 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ. Россиянина поместили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что изъятых раков вернули в реку.

Ранее стало известно, что в Хабаровске задержали женщину с 50 килограммами черной икры.

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      Екатерина Кашурникова
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