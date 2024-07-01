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08:35, 1 июля 2024Силовые структуры

Полицейские нашли в машине россиянки 50 килограммов черной икры

Волк: в Хабаровске задержали женщину с 50 килограммами черной икры

Фото: Алексей Сухоруков / Reuters

В Хабаровске задержали 57-летнюю женщину за незаконный оборот биоресурсов, занесенных в Красную книгу России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, полицейские остановили машину подозреваемой. Там сотрудники заметили самодельный термоящик, внутри которого находилось 111 пластиковых контейнеров с икрой рыб семейства осетровых. Женщина уверяет, что якобы нашла 50 килограммов черной икры на окраине села Булава и забрала, чтобы угостить родных и друзей. «Эта версия будет проверена в ходе дознания», — отметила Волк.

Против задержанной возбуждено дело по статье 258.1 («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации») УК РФ.

Ранее стало известно, что пограничники пресекли попытку незаконного вывоза из Бурятии в Монголию трепанга.

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      Екатерина Кашурникова
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