Порнозвезда рассказала о неудачной сцене с «лысым из Brazzers»

Звезда фильмов для взрослых Мэди Коллинз рассказала о неудачной сцене с порноактером Джонни Синсом, известным как «лысый из Brazzers». Подробности она раскрыла в подкасте Inside OnlyFans, доступном на YouTube.

Коллинз вспомнила, как снимала сцену с Синсом, во время которой в ее теле неожиданно застрял реквизит. «Мы едва не поехали в больницу с Джонни Синсом», — отметила она. По ее словам, в итоге этот эпизод вошел в фильм. «Это было не так больно, я скорее была в шоке, что эта штука застряла во мне, я испугалась», — призналась девушка.

Порноактриса подчеркнула, что в итоге Синс помог вытащить реквизит из ее тела. «Тогда я была новичком, но он отлично справился и был таким профессионалом, он замечательный», — высказалась звезда порно о коллеге.

Ранее Синс рассказал об одной из самых запомнившихся съемок в фильмах для взрослых. Он заявил, что съемки одного из видео с его участием происходили во время полета на вертолете.