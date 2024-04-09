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10:59, 9 апреля 2024Интернет и СМИ

Лысый из Brazzers рассказал о сумасшедшей съемке

Фото: lunopark / Shutterstock / Fotodom

Порноактер Джонни Синс, известный как Лысый из Brazzers, рассказал об одной из самых запомнившихся съемок в фильмах для взрослых. Подробности он раскрыл в беседе с изданием news.com.au.

Синс заявил, что съемки одного из фильмов с его участием происходили во время полета на вертолете. Актер объяснил, что во время работы актеры были пристегнуты ремнями безопасности.

Несмотря на необычные условия, актерам удалось снять все необходимое. «Это был сумасшедший опыт», — добавил Лысый из Brazzers.

Ранее порноактриса Дэни Дэниелс рассказала об одном из самых нелепых случаев на съемках эротического фильма. По словам звезды фильмов для взрослых, ее партнер на съемочной площадке отбивался от роя пчел.

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      Мария Большакова
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