Появилось видео с места взрыва на чеченской стройке

Mash Gor опубликовал видео с места взрыва на стройке в Чечне

Появилось видео с места взрыва на стройке в Чечне, где пострадали десятки человек. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видны различные обломки, засыпавшие дорогу. На возвышении справа от предполагаемого места взрыва поднимается столб дыма.

Также на видео можно заметить разрушенную технику.

О произошедшем ЧП на стройплощадке ООО «Дагспецстрой» стало известно ранее 15 июля. При взрыве газовых баллонов 26 человек пострадали, еще пятерых спасти не удалось. Тяжелых пострадавших госпитализируют в республиканскую больницу в Грозном. На месте аварии сейчас продолжают разбор завалов. Другой информации на данный момент нет.