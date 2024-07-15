Пять человек погибли при взрыве в Чечне

«112»: пять человек погибли при взрыве газовых баллонов на стройке в Чечне

Пять человек погибли при взрыве газовых баллонов на стройке в чеченском селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

Все произошло на стройплощадке ООО «Дагспецстрой». Известно, что еще 26 человек пострадали. Часть из них везут в Шатойскую больницу, где получивших легкие и средние травмы осмотрят медики.

Тяжелых пострадавших госпитализируют в республиканскую больницу в Грозном. На месте аварии сейчас продолжают разбор завалов. Другой информации на данный момент нет.

Ранее в Кудиновском карьере в Подмосковье прогремел взрыв на катере с пассажирами. Известно, что в моторном отсеке катера разгерметизировался маслопровод, что привело к взрыву двигателя.