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03:02, 16 июля 2024Мир

Появился ответственный за покушение на Трампа

Глава Секретной службы: беру на себя ответственность за стрельбу в Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Кимберли Читл

Кимберли Читл. Фото: Leah Millis/Reuters

Глава Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом заявила сама Читл в интервью ABC News. При этом уйти в отставку из-за произошедшего она отказалась.

По ее словам, ее сотрудники действительно получили сведения от посетителей митинга, что они заметили подозрительного человека, Читл указала, что у ее подчиненных было слишком мало времени, чтобы отреагировать.

Она добавила, что охраной крыши, с которой велась стрельба, занималась местная полиция.

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      Марина Совина
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