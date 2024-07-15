Появился ответственный за покушение на Трампа

Глава Секретной службы: беру на себя ответственность за стрельбу в Трампа

Глава Секретной службы Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом заявила сама Читл в интервью ABC News. При этом уйти в отставку из-за произошедшего она отказалась.

По ее словам, ее сотрудники действительно получили сведения от посетителей митинга, что они заметили подозрительного человека, Читл указала, что у ее подчиненных было слишком мало времени, чтобы отреагировать.

Она добавила, что охраной крыши, с которой велась стрельба, занималась местная полиция.