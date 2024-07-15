Россиян предупредили о подорожании бензина

Экономист Зайнуллин: к сентябрю цены на бензин на заправках вырастут на 5-10 %

Бензин на российских заправках к сентябрю подорожает на 5-10 процентов. Об этом в беседе с «Газетой.ру» предупредил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Он отметил, что у текущего повышения стоимости топлива есть несколько причин. В мае власти РФ сняли запрет на экспорт бензина, к тому же некоторые нефтеперерабатывающие заводы пострадали в результате атак беспилотников, и производство на них приостанавливалось на время ремонта, объяснил эксперт. Все это снизило предложение топлива на внутреннем рынке, подчеркнул экономист.

Влияет на рост цен на заправках и ежегодное повышение спроса летом, когда начинаются летние работы по уборке урожая и сезон отпусков, добавил эксперт. Спрос на бензин подстегивает и увеличение объема продаж автомобилей, сказал он.

Зайнуллин назвал любой рост цен «ощутимым и неприятным» как для бизнеса, так и для населения. При этом, по его мнению, прогнозируемое увеличение определенно не носит критического характера. Эксперт также исключил возможный дефицит топлива в России.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума сообщил, что Правительство России может возобновить действие запрета на экспорт бензина в августе, если ситуация на рынке снова ухудшится. Он напомнил, что приостановка запрета действует только до конца июля, по августу решение будет приниматься позднее.