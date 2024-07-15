Россияне начали активнее скупать валюту

Финансист Бабин: в России вырос спрос на иностранную валюту

Курс рубля по отношению к юаню свидетельствует о выросшем спросе на иностранную валюту со стороны россиян. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Его цитирует «Газета.Ru».

По его словам, рубль резко просел относительно юаня, хотя в начале торгов несколько раз пытался укрепиться. В итоге китайская валюта зафиксировалась в районе 12 рублей. Как полагает Бабин, рубль может испытывать давление из-за восстанавливающегося импорта. Как следствие, растет спрос на иностранные деньги.

Впрочем, усиление спроса на золотовалютные активы со стороны Минфина РФ говорит о росте нефтегазовых доходов государственного бюджета. В долгосрочной перспективе это защитит российскую валюту от резкого падения курса.

Ранее сообщалось, что Китай нарастил экспорт товаров в Россию. По данным за первый летний месяц он увеличился на 5,1 процента год к году и дошел до 70,23 миллиарда юаней. По итогам первых двух кварталов экспорт из КНР в Россию вырос на два процента год к году и составил 366,81 миллиарда юаней.