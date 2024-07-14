Китайский экспорт в Россию снова вырос

КНР и Россия преодолели весенний спад поставок из-за проблем с платежами

Экспорт китайских товаров в Россию за июнь вырос на 5,1 процента год к году, достигнув 70,23 миллиарда юаней. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что объем поставок в сегменте увеличивается уже второй месяц подряд. Так, в мае прирост составил 1,8 процента в годовом выражении. Это сигнализирует о том, что странам удалось преодолеть спад торговли в марте—апреле.

Всего по итогам первых двух кварталов китайский экспорт в Россию вырос на 2 процента год к году и составил 366,81 миллиарда юаней.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Китай прекратить экспорт в Россию. Он добавил, что технически эти товары могут быть использованы на поле боя и этому «нужно положить конец».