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15:26, 15 июля 2024Россия

Россиянину ошибочно диагностировали рак с метастазами и отказались от лечения

На Урале мужчине ошибочно диагностировали рак, его не стало из-за другой болезни

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На Урале врачи ошибочно диагностировали мужчине рак с метастазами, лишив его возможности получить лечение. Об этом сообщает сетевое издание «Екатеринбург Онлайн».

По результатам диспансеризации россиянину поставили диагноз — онкология. Это было сделано из-за некого затемнения на его флюорограмме, природу которого врачи объяснить не смогли. Мужчину отказались лечить, а родственникам сообщили, что ему потребуется только паллиативный уход.

Когда пациент начал задыхаться, ему вводили наркотические препараты. Когда россиянина не стало, выяснилось, что он страдал от тромбоэмболии. Онкологии при этом у него не было. Однако из-за ложного диагноза ему не оказывали необходимого лечения.

Родственники мужчины подали на больницу в суд. По результатам рассмотрения дела суд обязал учреждение выплатить вдове и дочери екатеринбуржца 1,4 миллиона рублей.

Ранее жительница Ярославля засудила больницу из-за ошибки хирургов, оставивших в ее теле дренажную трубку. Горожанка 12 лет мучилась из-за инородного тела в организме, наличие которого было выявлено случайно в ходе прохождения исследования. Суд взыскал в ее пользу 700 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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