Российская модель обвинила в сексуальных домогательствах бывшего мужа Натальи Водяновой

Модель Максимова обвинила в домогательствах бывшего мужа Водяновой Портмана

Российская модель Ксения Максимова обвинила в сексуальных домогательствах бывшего мужа Натальи Водяновой, бизнесмена Джастина Портмана. Об этом она рассказала на личной странице в X (бывший Twitter).

Манекенщица заявила, что инцидент произошел в 2001 году, когда Водянова только готовилась к свадьбе с предпринимателем. По словам пострадавшей, после вечеринки с друзьями мужчина вызвался ее проводить и уже на улице стал предпринимать попытки ее поцеловать.

Доведя Максимову до отеля, Портман прорвался к ней в номер и начал настойчиво требовать интима. Когда на тот момент 17-летняя девушка отказалась от секса, британский аристократ заставил ее удовлетворять его руками.

«Я сказала, что спать с ним не буду, что он мне не нравится и вообще — как же Наташа? Его явно бесило, что я такая "сложная". Я начала делать это, потому что я не знала, как еще заставить его уйти. Мне было так противно, что в итоге меня затошнило и я убежала в туалет. А когда вышла, он сказал, что я плохо стараюсь, взять с меня, видимо, нечего», — добавила она.

Модель призналась, что долго боролась с последствиями случившегося и перестала общаться с Водяновой после инцидента. «У меня начали случаться приступы паники. Я боялась ходить куда-то с людьми. Мне казалось, что все знают, что я виновата, потому что, наверное, слишком много улыбалась или оделась вызывающе», — подытожила Максимова.

Наталья Водянова и Джастин Портман поженились в 2001 году в Англии. После этого молодожены отправилась в Санкт-Петербург, где устроили еще одно свадебное торжество. В браке у пары родились трое детей — сыновья Лукас Александр и Виктор, а также дочь Нева. Водянова ушла от мужа в 2011 году.