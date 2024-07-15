Российская певица раскрыла неожиданное преимущество носков от Канье Уэста

Российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, раскрыла неожиданное преимущество носков от американского рэпера Канье Уэста. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 27-летняя исполнительница предстала, сидящей в машине. На ней черное мини-платье, оформленное цветочным принтом и тонкими бретелями.

Артистка решила примерить на камеру одну из новинок бренда Yeezy — носки с подошвой. «Вот Канье Уэст молодец, придумал носки с подошвой. Естественно, я их заказала сразу же. Зачем, вы спросите. Потому что когда в самолете приходишь и просят разуться, якобы у меня там что-то есть в кроссовках. А в этом меня не попросят разуться», — объяснила она.

При этом знаменитость отметила, что в данном изделии есть небольшой минус. «Единственный минус в носках — они идут сразу на три размера. Эти носочки на размер 40, но они мне немного большеваты», — посетовала она.

В июне Mia Boyka похвасталась новым автомобилем за миллионы рублей.