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14:20, 15 июля 2024Ценности

Российская певица раскрыла неожиданное преимущество носков от Канье Уэста

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, раскрыла неожиданное преимущество носков от американского рэпера Канье Уэста. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 27-летняя исполнительница предстала, сидящей в машине. На ней черное мини-платье, оформленное цветочным принтом и тонкими бретелями.

Артистка решила примерить на камеру одну из новинок бренда Yeezy — носки с подошвой. «Вот Канье Уэст молодец, придумал носки с подошвой. Естественно, я их заказала сразу же. Зачем, вы спросите. Потому что когда в самолете приходишь и просят разуться, якобы у меня там что-то есть в кроссовках. А в этом меня не попросят разуться», — объяснила она.

При этом знаменитость отметила, что в данном изделии есть небольшой минус. «Единственный минус в носках — они идут сразу на три размера. Эти носочки на размер 40, но они мне немного большеваты», — посетовала она.

В июне Mia Boyka похвасталась новым автомобилем за миллионы рублей.

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      Мария Винар
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