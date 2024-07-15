Стример Бустер похвастался кроссовками Balenciaga весом 4 килограмма

Стример Бустер похвастался массивными кроссовками Balenciaga весом 4 килограмма

Российский стример Слава Бустер купил гигантские кроссовки французского модного дома Balenciaga. Своим приобретением он похвастался на личной странице в Instagram(соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Популярный блогер опубликовал видео, на котором он прогуливается в массивной обуви марки стоимостью около 100 тысяч рублей. По словам знаменитости, в таких кроссовках нельзя водить машину, поскольку чересчур широкая подошва нажимает сразу на две педали. Отмечается, что обувь весит 4 килограмма.

Бренд представил упомянутую модель кроссовок в начале июня. Известно, что она прибавляет почти 16 сантиметров к росту владельца.