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00:46, 15 июля 2024Силовые структуры

Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд

Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в Тверской суд Москвы
Алексей Бажанов

Алексей Бажанов. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Уголовное дело против экс-заместителя главы Минсельхоза России Алексея Бажанова, объявленного в международный розыск, поступило в Тверской суд Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

Дело направили в суд для заочного рассмотрения по существу. «Дело в отношении Бажанова А. А. поступило в суд для рассмотрения по существу», — отметили в суде.

Дело касается хищения 1,15 миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком холдингу «Маслопродукт». Его основателем является Бажанов.

Ранее Бажанов обвинил в рейдерском захвате своего бизнеса друга — предпринимателя Аркадия Фосмана. Весной 2013 года Бажанова арестовали по обвинению в хищении более одного миллиарда рублей у «Росагролизинга». Через девять месяцев Бажанова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, и он сразу же уехал из России в Великобританию. Бажанов объявлен в международный розыск.

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      Марина Совина
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