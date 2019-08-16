Бывший заместитель министра обвинил генерала ФСБ в рейдерстве

Бывший заместитель министра сельского хозяйства России Алексей Бажанов обвинил в рейдерском захвате своего бизнеса друга — бизнесмена Аркадия Фосмана и бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, Бажанов, скрывающийся в настоящее время от российских правоохранительных органов в Лондоне, подал заявление о преступлении в Следственный комитет России (СКР), ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента. Также бизнесмен сообщил в Скотленд-Ярд о поступающих в его адрес угрозах.

Бажанов указал, что решил обратиться с заявлением на Воронина после ареста его бывших подчиненных из «банковского» отдела управления «К» Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, а также генерала МВД Дениса Сугробова, возглавлявшего в ведомстве Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции.

Бажанов сообщил, что в 2014 году он договорился с другом Фосманом о совместном бизнесе, касающемся крупнейшего производителя подсолнечного масла «Маслопродукт-БИО».

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«На тот момент мне было достоверно известно о его [Фосмана] близких отношениях с начальником управления «К» СЭБ ФСБ России Ворониным Виктором Геннадьевичем... Не позднее августа 2016 года Фосман, используя поддержку и административный ресурс Воронина, вступил в сговор (...), направленный на завладение предприятием», — говорится в заявлении Бажанова. Он утверждает, что Фосман «при поддержке и покровительстве высокопоставленного друга из ФСБ» получил контроль над предприятием.

Бизнесмен назвал обвинения Бажанова «абсолютно надуманной историей».

Воронин 12 лет возглавлял управление «К» ФСБ и уволился 1 августа 2016 года после серии операций управления собственной безопасности ФСБ в отношении сотрудников. По данным издания, сейчас он занимает должность заместителя гендиректора по взаимодействию с госорганами московского завода «Физприбор».

Бажанов является основателем торгового дома «Маслопродукт». С 2009 по 2010 год он проработал заместителем министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Весной 2013 года Бажанова арестовали по обвинению в хищении более одного миллиарда рублей у «Росагролизинга». Скрынник проходила по делу в качестве свидетеля. Через девять месяцев Бажанова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, и он сразу же уехал из России в Великобританию. Бажанов объявлен в международный розыск.

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