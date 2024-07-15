Сыну Кадырова подарили клавиатуру в цветах флага Чечни

Восемнадцатилетнему министру по делам молодежи Чечни Ахмату Кадырову, сыну главы республики Рамзана Кадырова, на инвестиционном форуме в Грозном подарили клавиатуру в цветах регионального флага. Об этом сообщило Ura.ru.

На распространенном в соцсетях видеоролике видно, как Ахмат Кадыров принимает презент. Ему посоветовали пользоваться клавиатурой в рабочем кабинете.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с 17-летним сыном главы Чечни Эли Кадыровым. Он занимает пост генерального директора республиканского спортивного клуба «Ахмат».

Подчеркивалось, что сам глава государства пригласил Эли Кадырова на личную встречу. Путин тогда поздравил его с предстоящим бракосочетанием и рассказал ему про его дедушку, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.