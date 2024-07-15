В Индии попросили Россию ускорить поставки С-400

ANI: Индия попросила Россию ускорить поставки ракетных систем С-400

Индия попросила Россию ускорить поставки четвертой и пятой эскадрильи зенитно-ракетных систем С-400, которые Москва планировала передать в 2026 году. Об этом сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на источники.

«В ходе недавних переговоров Индия обратилась к российской стороне с просьбой ускорить поставки для удовлетворения потребностей индийских ВВС», — отмечает агентство со ссылкой на представителей индийского Минобороны.

Авторы материала также добавили, что Россия пообещала рассмотреть данную возможность.

5 октября 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди подписали контракт на поставку российских зенитных ракетных комплексов С-400 для Нью-Дели. Сумма сделки составила 5 миллиардов долларов.