Экс-полковник СБУ Стариков: российские ФАБ-3000 могут подорвать боевой дух ВСУ

Российские авиабомбы ФАБ-3000 способны нанести ущерб морально-боевому духу украинских военных. Об этом рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По его мнению, применение подобных снарядов может привести к паническим настроениям среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс-полковник отметил, что в 152-миллиметровом снаряде около семи килограммов взрывчатого вещества, в то время как в корректируемом боеприпасе российского производства — во много раз больше. Из-за этого, заявил Стариков, психологический эффект от его применения будет существенным.

Ранее издание Business Insider (BI) сообщило, что российские авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции являются разрушительной силой из-за своих характеристик. В частности, такие снаряды весят 3,3 тонны. «Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и имеют небаллистическую траекторию», — говорилось в статье.