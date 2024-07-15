Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:46, 15 июля 2024Бывший СССР

В Киеве рассказали о способном подорвать дух бойцов ВСУ российском оружии

Экс-полковник СБУ Стариков: российские ФАБ-3000 могут подорвать боевой дух ВСУ

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

Российские авиабомбы ФАБ-3000 способны нанести ущерб морально-боевому духу украинских военных. Об этом рассказал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

По его мнению, применение подобных снарядов может привести к паническим настроениям среди бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Экс-полковник отметил, что в 152-миллиметровом снаряде около семи килограммов взрывчатого вещества, в то время как в корректируемом боеприпасе российского производства — во много раз больше. Из-за этого, заявил Стариков, психологический эффект от его применения будет существенным.

Ранее издание Business Insider (BI) сообщило, что российские авиабомбы ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции являются разрушительной силой из-за своих характеристик. В частности, такие снаряды весят 3,3 тонны. «Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и имеют небаллистическую траекторию», — говорилось в статье.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Республиканцы официально выдвинули Трампа кандидатом в президенты США

      В Киеве признали общение части украинцев на русском языке

      Госохрану Трампа усилили после покушения

      Трамп выбрал критикующего помощь Украине сенатора своим вице-президентом

      Байден поручил обеспечить охрану Кеннеди-младшему

      Новой девушкой Джонни Деппа оказалась российская модель

      Генерал прокомментировал видео расстрела российского военного бойцами «Азова»

      Российский губернатор отреагировал на желание жителей обратиться к Путину

      В Киеве умер занимавшийся вопросом поставок F-16 американский дипломат

      В Венгрии опровергли сообщения о предотвращенном «покушении» на Орбана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше