«Украинская правда»: в Одесской области дезертир напал на пограничников

В Одесской области дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) напал на отряд пограничной заставы. Мужчина был уничтожен в ходе ответной стрельбы, сообщает «Украинская правда».

«Вечером 14 июля в населенном пункте Марьяновка пограничники остановили транспортное средство, в котором кроме водителя находились еще четыре человека. Двое мужчин начали убегать в разных направлениях, а затем один из этих двух в ходе его поиска напал на военнослужащего», — говорится в публикации.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию подчеркнул, что пограничник не стрелял в спину дезертиру, как сообщалось ранее, а защищался от нападения.

Ранее стало известно, что в Черновицкой и Закарпатской областях Украины решили построить приграничные дороги для улучшения контроля границы. В настоящее время в регионах проложили порядка 52 километров трасс, в дальнейшем планируется обустроить еще около 700 километров.