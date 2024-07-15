Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:54, 15 июля 2024Бывший СССР

В Одесской области дезертир напал на пограничников

«Украинская правда»: в Одесской области дезертир напал на пограничников

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Одесской области дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) напал на отряд пограничной заставы. Мужчина был уничтожен в ходе ответной стрельбы, сообщает «Украинская правда».

«Вечером 14 июля в населенном пункте Марьяновка пограничники остановили транспортное средство, в котором кроме водителя находились еще четыре человека. Двое мужчин начали убегать в разных направлениях, а затем один из этих двух в ходе его поиска напал на военнослужащего», — говорится в публикации.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию подчеркнул, что пограничник не стрелял в спину дезертиру, как сообщалось ранее, а защищался от нападения.

Ранее стало известно, что в Черновицкой и Закарпатской областях Украины решили построить приграничные дороги для улучшения контроля границы. В настоящее время в регионах проложили порядка 52 километров трасс, в дальнейшем планируется обустроить еще около 700 километров.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Байден допустил оговорки в выступлении о покушении на Трампа. На Западе их назвали вопиющими

      Делегация муфтия Татарстана попала под обстрел ВСУ в зоне СВО

      Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества. Аферисты массово берут на россиян кредиты

      Трамп попросил своего бывшего оппонента выступить на съезде партии

      Российскому углю нашли новые рынки сбыта

      Российский онлайн-ретейлер добавил опцию дозаказа товаров

      Россияне согласились отказаться от высокой зарплаты ради соцпакета

      Мать найденного в чемодане девятилетнего мальчика признала вину в расправе над ним

      Уехавший из России телеведущий назвал себя израильтянином

      «Роснано» досрочно погасило часть долга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше