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18:43, 12 июля 2024Бывший СССР

На Украине придумали решение для улучшения контроля границы

ГПСУ: в двух областях Украины построят дороги для улучшения контроля границы

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Черновицкой и Закарпатской областях Украины придумали решение для улучшения контроля государственной границы. Для этого в регионах обустроят пограничные дороги, сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

«Это будет способствовать более надежному контролю за территориями, оперативному реагированию на изменения в обстановке, а также экономии на расходах топлива и эксплуатации техники», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что соответствующую инициативу поддержали правительство и МВД страны.

В настоящее время, по информации ГПСУ, в Черновицкой области проложено почти 35 километров дорог, в Закарпатье — 17 километров. Погранслужба планирует построить еще около 700 километров дорог в данных приграничных регионах.

Ранее стала известна цена побега украинских уклонистов в Румынию. Так, за возможность переплыть Тису и не попасть на фронт граждане готовы заплатить проводникам 8 тысяч долларов.

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      Екатерина Грищенко
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