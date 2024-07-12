На Украине придумали решение для улучшения контроля границы

ГПСУ: в двух областях Украины построят дороги для улучшения контроля границы

В Черновицкой и Закарпатской областях Украины придумали решение для улучшения контроля государственной границы. Для этого в регионах обустроят пограничные дороги, сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в своем Telegram-канале.

«Это будет способствовать более надежному контролю за территориями, оперативному реагированию на изменения в обстановке, а также экономии на расходах топлива и эксплуатации техники», — говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что соответствующую инициативу поддержали правительство и МВД страны.

В настоящее время, по информации ГПСУ, в Черновицкой области проложено почти 35 километров дорог, в Закарпатье — 17 километров. Погранслужба планирует построить еще около 700 километров дорог в данных приграничных регионах.

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