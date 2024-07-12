На Украине уклонисты платят по восемь тысяч долларов, чтобы сбежать в Румынию

Украинские призывники готовы платить по восемь тысяч долларов проводникам, чтобы, рискуя жизнями, переплыть через реку Тису в Румынию — лишь бы не идти на фронт. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, на сайте украинской пограничной службы постоянно публикуются фотографии уклонистов, утонувших в Тисе. Однако призывников это не останавливает, так как они готовы рискнуть всем, лишь бы не оставаться в «украинском аду».

Также в силовых структурах рассказали, что на Украине стала популярной мобильная игра «Как переплыть Тису», где главная задача персонажа — переплыть реку.

Ранее стало известно, что украинские пограничники огородили Тису колючей проволокой и начали минировать реку. Несколько беглецов уже стали жертвами мин.