В России начали продавать футболки с фото Трампа после покушения на митинге

На российских маркетплейсах начали продавать футболки с фотографией кандидата в президенты США Дональда Трампа после покушения на митинге в Пенсильвании. На товары обратили внимание журналисты РЕН ТВ.

На размещенных скриншотах видно, что покупателям стали доступны предметы гардероба, на которых политик изображен вместе с охраной сразу после полученного ранения уха. Стоимость предметов гардероба варьируется от одной до двух тысяч рублей.

О стрельбе на митинге стало известно 13 июля. Нападение произошло, когда Трамп говорил о своем сопернике Джо Байдене. Во время речи бывший американский лидер схватился за ухо, после чего лег на пол, и его прикрыли агенты Секретной службы. Затем политика экстренно эвакуировали.