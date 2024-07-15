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01:00, 16 июля 2024Россия

В России ответили Зеленскому на идею участия в Москвы в мирном саммите

Слуцкий: Москва не будет принимать участия в саммитах на условиях Украины
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Москва не будет принимать участия в саммитах на условиях Украины, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В американском Госдепе в свою очередь сообщили, что поддерживают решение Украины пригласить Россию на следующий мирный саммит.

Накануне, 15 июля, президент Украины Владимир Зеленский предложил пригласить Россию на следующий мирный саммит. «Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Когда план будет готов, ко второму саммиту все будет готово», — рассказал Зеленский.

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      Марина Совина
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