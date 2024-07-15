В России предложили установить пошаговую индексацию утильсбора на машины и автобусы

РБК: Кабмин РФ планирует установить пошаговую индексацию утильсбора на машины

Правительство России планирует установить пошаговую индексацию утилизационного сбора на машины, автобусы и некоторые виды спецтехники, об этом сообщат РБК.

Кабмин предложил проводить индексацию ежегодно до 2030 года, уточнили источники издания. Она предусмотрена на виды техники, которые производятся в России и Белоруссии

Собеседник РБК пояснил, что постановление правительства в случае его принятия не окажет влияния на стоимость автомобилей благодаря мерам государственной поддержки.

Ранее в МВД России предложили ужесточить условия перепродажи автомобилей, ввезенных в страну. Согласно документу, в случае продажи ввезенного для личного пользования авто в течение года новому владельцу транспортного средства могут отказать в его постановке на учет до уплаты утильсбора по повышенному, коммерческому тарифу (от 300 тысяч до 1,3 миллиона рублей).