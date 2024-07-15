В России стало сложнее купить маленькую квартиру

Малогабаритное жилье в России подорожало на 14,6 %

За год малогабаритное жилье в России подорожало на 14,6 процента. О том, что купить маленькую квартиру стало сложнее, сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир».

Малогабаритные однокомнатные квартиры и квартиры-студии площадью до 32 квадратных метров в новостройках подорожали в среднем до 146,1 тысячи рублей за «квадрат». Рост цен зафиксирован в 65 из 70 городов, принявших участие в исследовании.

Сильнее всего стоимость такого жилья выросла в Грозном — на 51,9 процента по сравнению с июлем 2023 года. На втором месте оказался Волжский (плюс 42,9 процента), а на третьем — Астрахань (плюс 38,6 процента). Пятерку лидеров по росту цен замкнули Омск (плюс 38,1 процента) и Оренбург (плюс 34,9 процента). Меньше всего маленькие квартиры подорожали в Мурманске, Белгороде и Новокузнецке.

В Москве небольшое жилье стало дороже на 9,2 процента, а в Подмосковье — на 3,7 процента. В Санкт-Петербурге цены выросли на 12,4 процента.

Ранее психолог Евгения Александрова предупредила, что семья, проживающая в маленькой квартире, рискует чаще ссориться.