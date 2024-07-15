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08:00, 15 июля 2024Силовые структуры

В российском городе задержали подозреваемых в нападении на 17-летнего подростка

МВД: в Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на подростка

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержали 22-летнего уроженца Дагестана и 19-летнего местного жителя, напавшего на 17-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в полиции города.

По данным ведомства, 12 июля к правоохранителям обратился отец потерпевшего. Он рассказал, что в поселке Шушары у его сына отобрали наручные часы. Кроме того, в подростка стреляли.

Выяснилось, что около дома на Ростовской улице школьник сел в машину фигурантов. Под предлогом возврата долга в пять тысяч рублей они отобрали у него часы за 50 тысяч рублей. Подозреваемые высадили подростка на Ям-Ижорском шоссе, угрожали дубинками и выстрелили в него из пневматического пистолета. Затем пострадавшего вернули на Ростовсткую улицу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 162 («Разбой») У РФ.

Ранее стало известно, что в Приморье арестовали мужчин, устроивших стрельбу около ночного клуба Pazzle.

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      Екатерина Кашурникова
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