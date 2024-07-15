В столице российского региона прогремели взрывы

ТАСС: в Белгороде во время сигнала ракетной опасности прогремели взрывы

В Белгороде после объявления сигнала ракетной опасности прогремели взрывы. О громких звуках в столице Белгородской области сообщил корреспондент ТАСС .

Сотрудник агентства добавил, что в небе также были заметны следы работы системы противовоздушной обороны.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил в Telegram о сигнале ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекино и Шебекинском городском округе. Сирена звучала примерно с 17:30 до 17:41 по московскому времени. Подробности о ситуации власти не сообщали.

Ранее Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский беспилотник атаковал машину с людьми. В результате один из находившихся внутри мужчин получил осколочные ранения правого предплечья и головы, второй — баротравму. Позже в сети появилось видео с моментом удара. На кадрах видно, что дрон резко снижается и летит в сторону припаркованного автомобиля. Находящийся рядом россиянин замечает аппарат и за мгновение до взрыва успевает отойти на пару метров, однако его все равно отбрасывает в сторону взрывной волной.