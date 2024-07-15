Захарова высмеяла брифинг Секретной службы США после покушения на Трампа

Захарова высмеяла позы сотрудников брифинга Секретной службы США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала экстренный брифинг Секретной службы США, организованный после неудачной попытки покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа, высмеяв позы сотрудников спецслужб.

«Смотрю экстренный брифинг Секретной службы США. Судя по их позам, это стенка для штрафных ударов», — заявила дипломат.

Экс-лидер США пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания) — его ранили в ухо. Нападение устроил 20-летний Томас Мэтью Крукс, которого ликвидировали сотрудники Секретной службы.