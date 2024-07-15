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16:32, 15 июля 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о разработке собственных дальнобойных ракет на Украине

Зеленский: Украина ведет разработку собственных дальнобойных ракет

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране происходит разработка собственных дальнобойных ракет, передает ТАСС.

«Кроме дронов, да, мы занимаемся другими системами, которые дадут нам возможность быть более дальнобойными. Разработки есть», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что Украина получит членство в НАТО после окончания вооруженного конфликта с Москвой. Он добавил, что после окончания конфликта в соответствии со стандартным протоколом, регулирующим присоединение к военному блоку нового государства, членство Киева в альянсе будут должны одобрить все страны-участницы НАТО.

Помимо этого, он добавил, что НАТО должно сбивать российские ракеты, чтобы не остаться без газа зимой. Зеленский объяснил просьбу к Польше сбивать ракеты Вооруженных сил (ВС) России в воздушном пространстве Украины. Он отметил, что в западных регионах Украины располагаются крупные газохранилища.

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      Валентин Карант
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