Жилые дома россиян подверглись массовой атаке дронов ВСУ

Гладков сообщил о массовой атаке дронов на жилые дома в Белгородской области

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили массовую атаку на жилые дома в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Октябрьский дроном атакована парковка коммерческого объекта, в результате чего поврежден один автомобиль. Еще один дрон-камикадзе атаковал многоквартирный дом», — написал чиновник.

В трех квартирах было повреждено остекление, в одной из них пробита стена. Еще в одном населенном пункте — селе Новопетровка — два FVP-дрона атаковали линию электропередачи. Помимо того, в селе Муром при атаке дрона-камикадзе повреждения получили кровля, окна и потолочное покрытие частного дома.

В этот же день Гладков заявил, что Белгородской области в связи с регулярными обстрелами необходимы дополнительные меры защиты от атак противника. По его словам, власти обеспокоены тем, что из-за обстрелов в области продолжают страдать жители.