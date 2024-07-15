Звезда «Иронии судьбы» заподозрила Галкина в алкоголизме

Народная артистка Талызина предположила, что Галкин злоупотребляет спиртным

Народная артистка РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентина Талызина заподозрила шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в алкоголизме. Ее слова приводит издание «Абзац».

Талызина заявила, что у Галкина «большие проблемы». Она отметила, что юморист начал падать на сцене. «Эмигрантке Алле Пугачевой следует позаботиться о своем муже. Мне кажется, что он спивается», — заключила она.

Актриса также пояснила, что причиной агрессивных русофобских высказываний Галкина стало злоупотребление спиртным. Талызина добавила, что ей жаль семью артиста, которая сочувствует гражданам другого государства, а не своего.

Ранее пьяный Галкин на видео пожелал удачи израильской системе противовоздушной обороны.