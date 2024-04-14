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01:22, 14 апреля 2024Мир

Пьяный Максим Галкин пожелал удачи «нашим ПВО» и пошел спать

Пьяный Максим Галкин пожелал удачи израильской ПВО и пошел спать

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) отреагировал на нападение Ирана на Израиль. На это обратил внимание Telegram-канал Shot.

Шоумен записал видео со стаканом виски в руке. Он заявил, что желает удачи «нашим ПВО» и признался, что сперва употребил неверный речевой оборот. «То ли я лишнего выпил, то ли... Я перепутал. Не "мазел тов", конечно, "беацлаха" — удачи», — сказал он.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю сотни ударных беспилотников. Также для нападения используются крылатые и баллистические ракеты.

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      Марина Совина
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