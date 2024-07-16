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12:11, 16 июля 2024Наука и техника

В Персидском заливе обнаружили древнейшее христианское сооружение

В Персидском заливе обнаружили древний дворец христианского епископа

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Археологи Института арабских и исламских исследований Эксетерского университета и Управления культуры и древностей Бахрейна обнаружили одно из древнейших христианских сооружений в Персидском заливе. Об открытии сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Раскопки выявили большое здание в Самахидже (Бахрейн) с восемью комнатами, среди которых были кухня, трапезная и жилые комнаты. Радиоуглеродное датирование показало, что здание было заселено с середины IV по середину VIII веков, после чего оно оказалось заброшено в связи с переходом местного населения в ислам.

Здание сохранилось благодаря тому, что на нем позже была построена мечеть, что защитило его от разрушений. Предполагается, что оно было дворцом епископа епархии Мешмахиг. Внутри были найдены очаги, двери, скамьи и кухонные принадлежности. Жители вели торговлю, питались свининой, рыбой и моллюсками, и использовали стеклянную посуду.

О христианской принадлежности жителей свидетельствуют найденные гипсовые кресты, изображения ранних христанских символов — хризмы и рыбы, а также пряслице и медные иглы, указывающие на производство текстиля для богослужения.

Ученые отмечают, что это первое физическое свидетельство существования несторианской церкви в Бахрейне, которое дает представление о жизни, работе и религии людей того времени. В настоящее время ведется работа по созданию музея, открытие которого запланировано на 2025 год, чтобы сохранить и продемонстрировать находки.

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      Александр Еникеев
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