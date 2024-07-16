Balenciaga представил поношенные браслеты за 338 тысяч рублей

Бренд Balenciaga представил поношенные браслеты Raver за 338 тысяч рублей

Французский бренд Balenciaga представил новый аксессуар с необычным дизайном за сотни тысяч рублей. Соответствующий товар появился на сайте марки.

Речь идет о красном браслете модели Raver из разноцветного полиэстера, хлопка и стерлингового серебра 925 пробы, на котором вышито название модного дома. Стоимость украшения, дизайн которого имитирует поношенный после фестиваля браслет, составляет 3500 евро (338 тысяч рублей). Аксессуар доступен к покупке только в офлайн-магазинах.

Согласно описанию, на воссоздание эффекта потертостей у браслета у мастеров уходит целый день.

В феврале сообщалось, что Balenciaga выпустил сумку в виде пачки чипсов за 161 тысячу рублей. Тогда речь шла об аксессуаре, выполненном из телячьей кожи и оформленном фурнитурой из состаренного серебра.