Байден не стал смотреть свои дебаты с Трампом

Axios: Байден признался, что не стал смотреть свои дебаты с Трампом

Президент США Джо Байден признался, что не стал смотреть свои дебаты с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Слова действующего хозяина Белого дома приводит портал Axios.

«Мне необязательно было это видеть. Я был там», — сказал Байден, оправдав свое выступление плохим самочувствием накануне ночью.

«Я вовсе не чувствовал себя хорошо. И... и я... не делая этого... я облажался», — добавил Байден.

Ранее стало известно, что Байден после дебатов прошел консультацию врача. Как указала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, «короткая устная консультация» врача касалась жалоб президента на простуду.