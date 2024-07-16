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08:57, 16 июля 2024Мир

Байден не стал смотреть свои дебаты с Трампом

Axios: Байден признался, что не стал смотреть свои дебаты с Трампом

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Джо Байден признался, что не стал смотреть свои дебаты с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Слова действующего хозяина Белого дома приводит портал Axios.

«Мне необязательно было это видеть. Я был там», — сказал Байден, оправдав свое выступление плохим самочувствием накануне ночью.

«Я вовсе не чувствовал себя хорошо. И... и я... не делая этого... я облажался», — добавил Байден.

Ранее стало известно, что Байден после дебатов прошел консультацию врача. Как указала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, «короткая устная консультация» врача касалась жалоб президента на простуду.

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      Глеб Бажуткин
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