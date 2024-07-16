Байден после покушения на Трампа оправдался за свои слова поместить соперника «в яблочко»

Байден заявил, что было ошибкой использовать фразу «в яблочко» в адрес Трампа

Президент США Джо Байден признал, что был неправ, публично употребив термин «в яблочко» в отношении своего предшественника и соперника Дональда Трампа. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NBC после того, как на Трампа было совершено покушение.

Как отмечает издание, ранее в ходе разговора со спонсорами своей избирательной кампании американский лидер заявил, что «пришло время поместить Трампа в яблочко». По мнению республиканцев, данная фраза разжигает враждебность по отношению к Трампу и могла способствовать стрельбе.

По словам главы Белого дома, было ошибкой использовать данную фразу. В то же время Байден подчеркнул, что не говорил «под прицелом». «Я имел в виду, сосредоточьтесь на нем. Сосредоточьтесь на том, что он делает, на его политике, на количестве лживых заявлений, которые он сделал в ходе дебатов», — пояснил американский лидер.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрела политик прервал речь, схватился за ухо, а затем лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, после чего экс-главу государства экстренно его эвакуировали.