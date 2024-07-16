Британия решила укрепить вооруженные силы

Британия укрепит вооруженные силы для противостояния России, Китаю, Ирану и КНДР

Великобритания намерена укрепить свои вооруженные силы для противостояния России, Китаю, Ирану и КНДР. Об этом заявил глава комиссии по стратегическому оборонному обзору, бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, передает Reuters.

«Мы столкнулись со смертоносным квартетом стран, которые все чаще действуют сообща, и наша страна, как и альянс НАТО, который так успешно провел встречу на прошлой неделе, должны быть в состоянии противостоять этому квартету», — заявил Робертсон, говоря о России, КНР, Иране и Северной Корее.

Глава комиссии отметил, что британской армии необходимо быть готовой к бою на фоне якобы существующих угроз. Он также заявил, что «вызов Китая — это то, к чему нужно относиться очень и очень серьезно».

Бывший генсек НАТО был назначен руководителем комиссии по стратегическому оборонному обзору, созданной по указанию нового премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Объявляя о предстоящем обзоре, который будет выпущен в первой половине 2025 года, Стармер назвал британские вооруженные силы «опустошенными» и пообещал увеличить расходы на оборону.

Ранее Стармер решил заключить пакт о безопасности с Евросоюзом, чтобы «дополнить НАТО».