Новый премьер Британии решил дополнить НАТО пактом о безопасности с ЕС

Politico: Стармер решил заключить пакт о безопасности с ЕС, чтобы дополнить НАТО

Новый премьер-министр Британии Кир Стармер решил заключить пакт о безопасности с Европейским союзом (ЕC), чтобы дополнить НАТО. Об этом сообщает Politico.

Стармер отметил, что план более тесных связей с Брюсселем в сфере обороны и безопасности «действительно важен» для королевства, поскольку он существенно улучшит взаимоотношения с ЕС.

«Я думаю, что это дополняет НАТО. НАТО по-прежнему является краеугольным камнем обороны в Европе, и наш подход к обороне всегда был направлен на НАТО в первую очередь», — подчеркнул он.

Как отмечает издание, Лейбористская партия хочет, чтобы пакт с ЕС охватывал более широкий круг тем, выходящих за рамки традиционного оборонного партнерства, а также такие области, как энергетика, цепочки поставок, пандемии и миграция. Действия нового правительства связывают с опасениями по поводу прихода к власти в США бывшего американского лидера Дональда Трампа, который «прохладен» в своем отношении к НАТО.

Ранее глава Минобороны Британии Люк Поллард заявил, что страна истощила свои арсеналы из-за оказания военной помощи Украине. Однако, по его словам, новое правительство не считает подобные растраты неправильными и продолжит оказывать поддержку Киеву.