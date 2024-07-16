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19:42, 16 июля 2024Мир

Бывшая сотрудница администрации Байдена призвала демократов к огню по Трампу

Экс-помощница Байдена Бедингфилд: демократы должны направить огонь на Трампа
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-сотрудница администрации президента США Джо Байдена Кейт Бедингфилд оговорилась и призвала демократов скорее направить огонь на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом экс-директор по коммуникациям Белого дома заявила в эфире телеканала CNN.

«Демократы должны решить, что они хотят попытаться победить на этих выборах, и перевести свой огонь на Дональда Трампа», — сказала она, однако сразу извинилась за это выражение. Экс-помощница Байдена подчеркнула, что ей не стоило так говорить.

После оговорки Бедингфилд поправила себя и призвала представителей Демократической партии «переключить свое внимание» на кандидата от республиканцев.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.

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      Семен Александров
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