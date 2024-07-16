Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:29, 16 июля 2024Путешествия

Дети отправились в путешествие с отцом на лодке и были найдены бездыханными в воде

Daily Mail: двое детей отправились в путешествие с отцом на лодке и не выжили

Кадр: Daily Mail

Двое маленьких детей отправились в морское путешествие на лодке с отцом и были найдены бездыханными в воде, когда плавательное средство перевернулось. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 32-летний Билл Сальник из Висконсина взял свою пятилетнюю дочь Шарлотту и трехлетнего сына Джоша в путешествие с острова Грин-Айленд в заливе Грин-Бей на озере Мичиган. Они должны были добраться до пристани недалеко от Оконто, однако так и не оказались там.

Местные полицейские получили первые сообщения о пропавших около полудня в воскресенье, 14 июля. В результате поисков судно было найдено перевернутым в воде. Спустя пять часов спасатели нашли детей, однако выжить им не удалось. Их отец пропал без вести.

Ранее у берегов турецкого курорта Мармарис сгорело туристическое судно. В результате ЧП пострадали четыре туриста, их доставили в местную больницу.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные впервые пленили бойцов батальона ВСУ «Шквал». Он состоит из бывших заключенных

      Грибник случайно нашел в лесу заблудившуюся почти неделю назад 79-летнюю россиянку

      Женщина «ожила» в морге после двух часов в мешке для трупов

      Герасимову показали боевых роботов

      Россиянам раскрыли наиболее полезный вариант приготовления кофе

      Дети отправились в путешествие с отцом на лодке и были найдены бездыханными в воде

      Молдавия объявит Россию главной угрозой национальной безопасности

      Россиянкам раскрыли способы незаметно ходить без бюстгальтера в жару

      Подорвавшего трансформаторы в российском городе арестовали за диверсию

      Губернатор приграничного российского региона сообщил об уходе на больничный

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше