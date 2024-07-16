Дети отправились в путешествие с отцом на лодке и были найдены бездыханными в воде

Daily Mail: двое детей отправились в путешествие с отцом на лодке и не выжили

Двое маленьких детей отправились в морское путешествие на лодке с отцом и были найдены бездыханными в воде, когда плавательное средство перевернулось. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 32-летний Билл Сальник из Висконсина взял свою пятилетнюю дочь Шарлотту и трехлетнего сына Джоша в путешествие с острова Грин-Айленд в заливе Грин-Бей на озере Мичиган. Они должны были добраться до пристани недалеко от Оконто, однако так и не оказались там.

Местные полицейские получили первые сообщения о пропавших около полудня в воскресенье, 14 июля. В результате поисков судно было найдено перевернутым в воде. Спустя пять часов спасатели нашли детей, однако выжить им не удалось. Их отец пропал без вести.

Ранее у берегов турецкого курорта Мармарис сгорело туристическое судно. В результате ЧП пострадали четыре туриста, их доставили в местную больницу.