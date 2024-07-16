Дина Саева показала фигуру в купальнике

Российская блогерша Дина Саева показала фигуру в слитном купальнике

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя инфлюэнсерша поделилась в сторис снимками с курорта. Так, на одном размещенном фото 24-летняя знаменитость предстала позирующей в оздоровительной капсуле и показала фигуру в слитном купальнике белого цвета. Видно, что изделие оформлено V-образным декольте и высокими вырезами на талии.

При этом девушка сделала легкий макияж в нюдовых тонах и уложила волосы в аккуратные локоны.

Ранее Дина Саева продемонстрировала фото в распахнутой кофте, надетой на голое тело.