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14:02, 16 июля 2024Экономика

Доверие инвесторов к крупнейшей экономике Европы ухудшилось

Доверие инвесторов к экономике Германии ухудшилось из-за ее плохих перспектив

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Доверие инвесторов к экономике Германии ухудшилось впервые за год. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков института ZEW сообщает Bloomberg.

Как отмечают опрошенные эксперты, барометр ожиданий инвесторов в июле упал с 47,5 до 41,8 пункта. Такая тенденция обусловлена плохими результатами промышленности крупнейшей экономики Европы и ее перспективами.

«Экономические перспективы ухудшаются. Тот факт, что немецкий экспорт сократился больше, чем ожидалось в мае, политическая неопределенность во Франции и отсутствие ясности относительно будущей денежно-кредитной политики ЕЦБ способствовали такому развитию событий», — пояснил президент ZEW Ахим Вамбах.

Экономика Германии слишком медленно восстанавливается — по данным бундесбанка, в этом году она вырастет всего на 0,3 процента. Как отмечает Bloomberg Economics, половина из предполагаемого семипроцентного сокращения производственных мощностей является структурной и полного восстановления после почти двухлетней стагнации будет трудно достичь.

В июне депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек заявил, что экономика страны столкнулась с негативными последствиями из-за санкций против России. «Я думаю, что Германия могла потерять от 1 до 1,5 процента ежегодного роста ВВП, что за несколько лет составило значительную сумму. Это может быть и больше 1,5 процента. И это же относится к ряду других европейских стран, включая государства Восточной Европы», — добавил он.

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