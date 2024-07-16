Трамп приехал на съезд Республиканской партии с забинтованным ухом

Трамп вышел к делегатам съезда Республиканской партии с забинтованным ухом

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вышел к делегатам съезда Республиканской партии с забинтованным ухом. Фотографии политика опубликовало агентство Reuters.

Это первое публичное мероприятие Трампа после покушения на него.

Покушение на Дональда Трампа было совершено 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. После выстрела политик прервал речь, схватился за ухо, а затем лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, после чего экс-главу государства экстренно его эвакуировали.

Ранее Республиканская партия официально выдвинула 78-летнего Дональда Трампа кандидатом в президенты США. Политик набрал достаточное количество голосов однопартийцев еще до окончания голосования. Теперь он будет представлять политсилу на выборах главы государства. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.