Глава Генштаба поставил перед российскими военными новые задачи

Глава Генштаба Герасимов поставил перед группировкой «Восток» новые задачи

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов поставил перед подразделениями группировки «Восток» новые задачи. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Во время посещения командного пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Александра Санчика.

По итогам доклада Герасимов отметил успехи военнослужащих группировки при взятии под контроль села Урожайное, а также поставил новые задачи на дальнейшие действия российских бойцов.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова. «Только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения», — сказал он.