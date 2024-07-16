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14:21, 16 июля 2024Россия

Глава Генштаба поставил перед российскими военными новые задачи

Глава Генштаба Герасимов поставил перед группировкой «Восток» новые задачи
Валерий Герасимов

Валерий Герасимов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов поставил перед подразделениями группировки «Восток» новые задачи. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Во время посещения командного пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) начальник Генштаба заслушал доклад командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенанта Александра Санчика.

По итогам доклада Герасимов отметил успехи военнослужащих группировки при взятии под контроль села Урожайное, а также поставил новые задачи на дальнейшие действия российских бойцов.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова. «Только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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