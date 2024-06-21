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15:39, 21 июня 2024Россия

Путин заслушал доклад Герасимова

Президент Путин сообщил, что заслушал доклад Герасимова
Владимир Путин и Валерий Герасимов

Владимир Путин и Валерий Герасимов. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства рассказал об этом во время встречи с выпускниками военных вузов.

«Только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Ранее Путин провел встречу с командующими группировок войск России. Как указал глава государства, командующие являются профессионалами, которые отдают себе отчет в том, что они делают.

«У нас выросла замечательная плеяда командиров — и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — рассказал президент.

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