Путин заслушал доклад Герасимова

Президент России Владимир Путин сообщил, что заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства рассказал об этом во время встречи с выпускниками военных вузов.
«Только что заслушал доклад начальника Генерального штаба. Хочу передать слова поздравления от его имени и от всех ваших боевых товарищей, которые выполняют свой долг перед Родиной на линии боевого соприкосновения», — сказал он.
Ранее Путин провел встречу с командующими группировок войск России. Как указал глава государства, командующие являются профессионалами, которые отдают себе отчет в том, что они делают.
«У нас выросла замечательная плеяда командиров — и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — рассказал президент.