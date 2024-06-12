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22:07, 12 июня 2024Россия

Путин рассказал о «чувстве надеги» после встречи с командующими

Путин сообщил о ночной встрече с командующими группировок войск России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими группировок войск РФ ночью 11 июня. Об этом глава государства сообщил во время общения с лауреатами госпремий в Кремле. Фрагмент выступления Путина разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Встреча состоялась поздно ночью, и она произвела на российского лидера хорошее впечатление. Как указал Путин, командующие являются профессионалами, которые отдают себе отчет в том, что они делают.

«У нас выросла замечательная плеяда командиров — и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — рассказал президент.

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      Маргарита Пименова
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