Путин рассказал о «чувстве надеги» после встречи с командующими

Путин сообщил о ночной встрече с командующими группировок войск России

Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими группировок войск РФ ночью 11 июня. Об этом глава государства сообщил во время общения с лауреатами госпремий в Кремле. Фрагмент выступления Путина разместил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Встреча состоялась поздно ночью, и она произвела на российского лидера хорошее впечатление. Как указал Путин, командующие являются профессионалами, которые отдают себе отчет в том, что они делают.

«У нас выросла замечательная плеяда командиров — и на таком высоком уровне, и на низком. Знаете, чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса», — рассказал президент.