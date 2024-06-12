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14:12, 12 июня 2024Россия

Путин провел совещание с министром обороны и начальником Генштаба. Что они обсуждали?

Путин провел совещание с главой МО Белоусовым и начальником Генштаба Герасимовым
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Кроме того, глава государства переговорил с командующими войсками округов.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, собравшиеся доложили верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, а также о планах по продолжению военных действий.

После общего совещания Путин заслушал каждого спикера по отдельности, а также провел с ними отдельные встречи.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Путин заявил о всенародной поддержке героев СВО

На следующий день после совещания, в День России, Путин поздравил соотечественников с праздником. Он отметил, что в это непростое для страны время россиян вновь объединили патриотизм и ответственность за судьбу Родины.

Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед

Владимир Путинпрезидент России

Глава государства также заявил, что российский народ поддерживает героев спецоперации.

«Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев», — заявил Путин. По его словам, эти чувства являются и служат надежной опорой людям, принимающим участие в СВО.

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Путин также не раз подчеркивал, что бойцы СВО являются подлинной опорой России. «Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», — отмечал он.

Кроме того, Путин говорил, что все герои и военнослужащие, которые защищают Отечество, достойны поклонения. Он указывал, что безопасность народов России — превыше всего.

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