Поздно вечером 11 июня президент России Владимир Путин провел совещание с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Кроме того, глава государства переговорил с командующими войсками округов.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, собравшиеся доложили верховному главнокомандующему о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, а также о планах по продолжению военных действий.
После общего совещания Путин заслушал каждого спикера по отдельности, а также провел с ними отдельные встречи.
Путин заявил о всенародной поддержке героев СВО
На следующий день после совещания, в День России, Путин поздравил соотечественников с праздником. Он отметил, что в это непростое для страны время россиян вновь объединили патриотизм и ответственность за судьбу Родины.
Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед
Глава государства также заявил, что российский народ поддерживает героев спецоперации.
«Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев», — заявил Путин. По его словам, эти чувства являются и служат надежной опорой людям, принимающим участие в СВО.
Путин также не раз подчеркивал, что бойцы СВО являются подлинной опорой России. «Вы держите равнение на достойные ориентиры, на мужество и братство поколения победителей», — отмечал он.
Кроме того, Путин говорил, что все герои и военнослужащие, которые защищают Отечество, достойны поклонения. Он указывал, что безопасность народов России — превыше всего.