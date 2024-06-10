«Нас ждут огромные перемены». Какие впечатления остались у военкоров от встречи с министром обороны Белоусовым?

Военкор RT Гадзиев пообещал огромные перемены после встречи с Белоусовым

В понедельник, 10 июня, глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Уточняется, что беседа министра и журналистов носила откровенный и конструктивный характер. Отмечается, что такие встречи будут проходить регулярно.

Кроме того, 10 июня Белоусов прибыл с рабочей поездкой в военный госпиталь и лично вручил боевые награды участникам спецоперации. Министр также отметил роль врачей и медсестер в оказании помощи военнослужащим.

Военкоры и министр обсудили все проблемные вопросы

Комментируя мероприятие, военкор Семен Пегов счел его конструктивным.

Откровенно. Конструктивно. Очевидно желание сотрудничать с военкорским братством. Не совру, если скажу главное — мы были услышаны. А это уже много Семен Пегов военкор

В свою очередь, военкор Евгений Поддубный назвал разговор с Белоусовым откровенным и конструктивным. При этом он не стал разглашать детали, сказав, что встреча была закрытая.

Но впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить, и обсудить Евгений Поддубный военкор

Военкор Александр Коц уточнил, что встреча с министром длилась почти два часа.

Почти два часа живого общения на все злободневные темы. Никаких ограничений и запретов. Обсудили все, что обсуждается на кухнях и в телегах Александр Коц военкор

Еще один участник встречи, военкор Мурад Газдиев пообещал, что после встречи с министром обороны всех «ждут огромные перемены».

Мы донесли все, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно все. Нас ждут огромные перемены Мурад Газдиев военкор

Белоусов был назначен главой Минобороны 14 мая

Кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны президент России Владимир Путин предложил Совфеду 12 мая. 14 мая Путин утвердил состав нового кабинета министров — в нем пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу занял Белоусов.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, назначение гражданского человека главой оборонного ведомства повысит открытость Минобороны для инноваций и передовых идей.

Говоря о своих задачах во главе Минобороны, Белоусов рассказал, что, в частности, президент поставил перед ним задачу сделать военную экономику и работу оборонного ведомства максимально открытой к инновациям. Среди приоритетных задач МО министр также назвал обеспечение современным вооружением и техникой группировки в зоне специальной военной операции.

Ранее Белоусов назвал фразу «ошибаться можно, врать нельзя» главным принципом своей жизни.