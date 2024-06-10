Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:58, 10 июня 2024Россия

«Нас ждут огромные перемены». Какие впечатления остались у военкоров от встречи с министром обороны Белоусовым?

Военкор RT Гадзиев пообещал огромные перемены после встречи с Белоусовым
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В понедельник, 10 июня, глава Минобороны России Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Уточняется, что беседа министра и журналистов носила откровенный и конструктивный характер. Отмечается, что такие встречи будут проходить регулярно.

Кроме того, 10 июня Белоусов прибыл с рабочей поездкой в военный госпиталь и лично вручил боевые награды участникам спецоперации. Министр также отметил роль врачей и медсестер в оказании помощи военнослужащим.

Материалы по теме:
Российская армия наступает на Харьков. Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
Российская армия наступает на Харьков.Чем это грозит Украине и как успехи на фронте изменят ход СВО?
13 мая 2024
Шойгу покинет пост министра обороны России. Путин предложил заменить его на экономиста Белоусова
Шойгу покинет пост министра обороны России.Путин предложил заменить его на экономиста Белоусова
12 мая 2024
Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву, причины конфликта и перспективы завершения: что сказал Путин об Украине?
Ответ на поставки дальнобойного оружия Киеву, причины конфликта и перспективы завершения:что сказал Путин об Украине?
6 июня 2024

Военкоры и министр обсудили все проблемные вопросы

Комментируя мероприятие, военкор Семен Пегов счел его конструктивным.

Откровенно. Конструктивно. Очевидно желание сотрудничать с военкорским братством. Не совру, если скажу главное — мы были услышаны. А это уже много

Семен Пеговвоенкор

В свою очередь, военкор Евгений Поддубный назвал разговор с Белоусовым откровенным и конструктивным. При этом он не стал разглашать детали, сказав, что встреча была закрытая.

Но впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить, и обсудить

Евгений Поддубныйвоенкор

Военкор Александр Коц уточнил, что встреча с министром длилась почти два часа.

Почти два часа живого общения на все злободневные темы. Никаких ограничений и запретов. Обсудили все, что обсуждается на кухнях и в телегах

Александр Коцвоенкор

Еще один участник встречи, военкор Мурад Газдиев пообещал, что после встречи с министром обороны всех «ждут огромные перемены».

Мы донесли все, что вы просили. И хорошее, и тем более плохое. Абсолютно все. Нас ждут огромные перемены

Мурад Газдиеввоенкор
Материалы по теме:
Главного кадровика Минобороны России арестовали за взятки. Чем закончатся для военного ведомства коррупционные скандалы?
Главного кадровика Минобороны России арестовали за взятки.Чем закончатся для военного ведомства коррупционные скандалы?
15 мая 2024
Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова. Что о нем известно?
Путин предложил назначить министром обороны Андрея Белоусова.Что о нем известно?
12 мая 2024
Четырех генералов Минобороны арестовали в России. В чем их обвиняют?
Четырех генералов Минобороны арестовали в России.В чем их обвиняют?
23 мая 2024

Белоусов был назначен главой Минобороны 14 мая

Кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны президент России Владимир Путин предложил Совфеду 12 мая. 14 мая Путин утвердил состав нового кабинета министров — в нем пост главы Минобороны вместо Сергея Шойгу занял Белоусов.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, назначение гражданского человека главой оборонного ведомства повысит открытость Минобороны для инноваций и передовых идей.

Говоря о своих задачах во главе Минобороны, Белоусов рассказал, что, в частности, президент поставил перед ним задачу сделать военную экономику и работу оборонного ведомства максимально открытой к инновациям. Среди приоритетных задач МО министр также назвал обеспечение современным вооружением и техникой группировки в зоне специальной военной операции.

Ранее Белоусов назвал фразу «ошибаться можно, врать нельзя» главным принципом своей жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас ждут огромные перемены». Какие впечатления остались у военкоров от встречи с министром обороны Белоусовым?

      В мужской сперме обнаружили микропластик

      Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании стран

      В Китае начали наказывать за богатую жизнь. В сети устроили охоту на блогеров, которые хвастаются роскошью

      Маск пригрозил Apple из-за ИИ

      Россиянин избил беременную женщину после замечания

      Стало известно о намерении Макрона поддержать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен

      В ООН высказались об участии Гутерриша в конференции по Украине

      Левандовски получил травму перед Евро-2024

      Стало известно о попытках ЕС продлить соглашение о транзите газа из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше